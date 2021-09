Brandstiftung am Gymnasium

Ende August musste die Feuerwehr einen Brand am Freiherr-von-Stein-Gymnasium in Gievenbeck löschen. Nun wird klar: Es war wohl Brandstiftung. Ein Bereich der Schule ist nach wie vor gesperrt.

Bei dem Feuer, welches Ende August in einer Toilette am Freiherr-von-Stein-Gymnasium ausgebrochen ist, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Brandstiftung. Das sagte Schulleiter Jürgen Velsinger am Freitag auf Nachfrage. „Leider scheint es wirklich Brandstiftung gewesen zu sein“. Dies haben Brandsachverständige ihm gegenüber bestätigt, daraufhin sei die Kriminalpolizei hinzugezogen worden.