Brunnen und Spielplatz aktivieren

Wann dürfen die Kinder endlich im Kinderbachtal spielen? Wann läuft der Brunnen vor St. Michael wieder? Mit beiden Fragen beschäftigte sich die BV West in ihrer Jüngsten Sitzung.

Diese Schaukel auf dem Spielplatz am Kinderbach ist ebenso in Wartestellung, wie der Brunnen bei St. Michael.

Warum dauert das nur alles so lange? Diese Frage stellten sich die Lokalpolitiker in der BV-Sitzung am Donnerstagabend im Fachwerk Gievenbeck des Öfteren im Verlauf der Tagesordnung.

Ewige Baustelle?

Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus (Grüne) gab Auskunft zur „unendlichen Geschichte“ des Spielplatzes im Kinderbachtal. Die offizielle Eröffnung verschiebt sich demnach auf einen Termin nach den Sommerferien. „Das läuft da nicht optimal“, sagte Jörg Nathaus. „Wir wollen aber versuchen, dass er in den Sommerferien von den Kindern genutzt werden kann.“ Dazu hat der Bezirksbürgermeister am 22. Juni ein Gespräch mit Vertretern der Stadt.

Wartet auf Wasser und auf seine Sanierung: Brunnen bei St. Michael Foto: Peter Sauer

Auch die zum 1. Juni angekündigte Info-Stele lässt noch auf sich warten. Die Leiterin der Bezirksverwaltung Nord, Stefanie Remmers, bat die BV-Mitglieder um Geduld.

Qualität in der Kita-Betreuung

Der Kindertagesbetreuungsbericht 2022 wurde von der BV einstimmig zur Kenntnis genommen. Josef Freitag (Grüne) fragte sich nur, ob angesichts von Materialknappheit und Anstieg der Baukosten die zahlreichen neuen Bauprojekte überhaupt so zu realisieren sind wie von der Verwaltung angekündigt.

Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus sorgte sich indes um die personelle Lage der Kitas: „Wir werden Leute finden, die hier Kinder betreuen können, aber ich mache mir große Sorgen um die Qualität der Betreuung.“

Wann es wieder sprudelt

Der Rat der Stadt wird am Dienstag (14. Juni) entscheiden, welche Brunnen wann und wie saniert werden. Der Brunnen vor der St.-Michael-Kirche wartet schon länger darauf, frisches Wasser zu sprudeln und gerade im Sommer die Menschen zu erfrischen.

Einstimmig stimmte die BV dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion zu, auf die Sanierung des Brunnens nach Step 1 zu verzichten, da dies nur eine Laufzeit von fünf Jahren garantiere. Stattdessen soll der Brunnen sofort mit langfristiger Perspektive (Step 2) saniert werden und dies im engen Einklang mit der Umgestaltung der Ortsmitte Gievenbeck. Diese soll 2023 erfolgen.