Bürger an Plänen beteiligen

CDU-Ratsherr Dr. Martin Lücke fordert, dass die Bürger an den Plänen für die geplanten neuen Quartiere in Gievenbeck umfassen beteiligt werden.

„Seit 30 Jahren wächst der Stadtteil Gievenbeck rasant und wird dies auch in den kommenden Jahren tun. Daher benötigen wir jetzt dringend ein Entwicklungskonzept, das die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an den Planungen beteiligt“, begründet Gievenbecks Ratsherr Dr. Martin Lücke einen Antrag der CDU-Ratsfraktion.

Frühzeitige Beteiligung

Dabei sollten laut Pressemitteilung besonders die in Planung und Entwicklung stehenden Bereiche Oxford-Quartier, urbane Wissenschaftsquartiere Steinfurter Straße und Busso-Peus-Straße, Freiraum Kinderbachtal, Muckermannweg/Von-Esmarch-Straße in das Entwicklungskonzept einbezogen werden. Damit das Vorhaben gelingen könne, sei nach Ansicht Lückes und der CDU eine frühzeitige und breite Beteiligung der Bürgerschaft unerlässlich.

Zukunftsorientiert

„Die alten und neuen Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils haben ein Recht zu wissen, wie groß das weitere Wachstum Gievenbecks sein soll und wie die Versorgung mit Waren, Dienstleistungen, Bildung, Betreuung, Kultur, Sport, sozialen Strukturen und Freizeitmöglichkeiten in den kommenden Jahren ausreichend erfolgen kann. Auch die Anforderungen an eine zukunftsgerichtete und leistungsstarke Mobilität mit allen Verkehrsträgern müssen aufgrund der anstehenden Entwicklungen neu definiert und geplant werden“, wird der Ratsherr in der Mitteilung zitiert. „Eine Einbeziehung der Hochschulen wie beim Correnslab im Jahr 2021 ist wünschenswert, um so vor allem die jüngere Bevölkerung einbinden zu können.“