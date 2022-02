Bürger werden erst im Frühjahr um Rat gefragt

Neue Quartiere an der Steinfurter Straße und Busso-Peus-Straße

Münster-Gievenbeck

In Gievenbecks Norden, an der Steinfurter Straße und an der Busso-Peus-Straße, sollen zwei neue Quartiere entstehen. Die Münsteraner sollen bei der Planung mit einbezogen werden. Doch die sogenannten Werkstattverfahren verzögern sich nun erneut.

Von Joel Hunold