Das bunte Kreuz als Symbol für Vielfalt in der Pfarrei

Immer mehr Menschen verlassen die Kirche. Höchste Zeit, neue Wege zu gehen, um zu zeigen, was Kirche an der Basis, vor Ort eigentlich so ausmacht, was sie prägt, was sie kann.

„Das, was die Stärke dieser Pfarrei ausmacht, ist die Vielfalt, man könnte auch sagen: die Buntheit“, sagt Pfarrer André Sühling und nickt bestätigend in Richtung der neuen Banner. Die zeigen das neue Symbol der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser: ein buntes Kreuz.

Vor zwei Jahren hatte sich der Pfarreirat das erste Mal zu diesem Thema zusammengefunden. Es stand ein neuer Pastoralplan im Raum und im Zentrum die Frage: „Wie wollen wir kommunizieren – nach außen und nach innen?“ Eine neue Marke für die Pfarrei sollte her, vor allem aber auch endlich ein gemeinsamer Auftritt der vier zugehörigen Gemeinden.

Herausragende Vielfalt

Es wurde eine Projektgruppe gegründet und die Agentur „Gute Botschaften“ mit an Bord geholt. Und schnell war klar: Es ist die Vielfalt, die hier herausragend ist. Das fängt damit an, dass fast alle Altersstrukturen in den Gemeinden zu finden sind. „Quasi von der Wiege bis zur Bahre sind die Menschen hier aktiv und haben Teil“, so der Pastoralreferent Stefan Scholtyssek. Aber auch die verschiedenen Angebote der Pfarrei tragen zu dieser Vielfalt bei. Sei es bei den diakonischen Einrichtungen, in denen verschiedenste Lebensrealitäten und Lebensanschauungen aufeinandertreffen, oder aber auch bei den Sportangeboten oder in der Landjugend. Diese Vielfalt oder Buntheit, wie der Pfarrer sie bezeichnet, sollte sich auch in der Kommunikation und der Außenwahrnehmung widerspiegeln.

Jede Farbe symbolisiert eine der Kirchen

So kam die neue Marke zustande, auch wenn Pfarrer Sühling das Wort „Marke“ fast ein wenig zu platt findet. Der Gedanke hinter dieser neuen Marke ist jedoch alles andere als platt. Ein buntes Kreuz strahlt lila, blau, orange und rot. Und jede der Farben symbolisiert eine der zugehörigen Kirchen: die Pfarrei Liebfrauen-Überwasser als Prisma und die vier ihr angehörenden Gemeinden als Farben dieses Lichts. Eine Pfarrei als Schnittpunkt der Vielfalt ihrer Gemeinden.