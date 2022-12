Die ersten Mieter sind eingezogen

Die ersten Mieterinnen und Mieter der Wohn- und Stadtbau sind in diesem Monat im Gievenbecker Quartier „Wohnen mit Aussicht“ in ihre neuen Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne eingezogen. Sebastian Albers, Prokurist und Abteilungsleiter der Hausbewirtschaftung des städtischen Wohnbauunternehmens, begrüßte zusammen mit dem zuständigen Team stellvertretend für die 45 Mietparteien zwei der Mieterin persönlich in ihrem neuen Zuhause.

Die Wohn- und Stadtbau errichtet das Wohnquartier „Wohnen mit Aussicht“ auf dem Areal der ehemaligen Oxford-Kaserne. Insgesamt entstehen in neun Gebäuden 104 öffentlich geförderte Mietwohnungen, 17 frei finanzierte Mietwohnungen, 40 Eigentumswohnungen, eine Gästewohnung sowie ein Nachbarschaftstreff.

Planung durch 3pass Architekten aus Köln

Die Planung erfolgt laut einer Mitteilung des Unternehmens durch das Büro 3pass Architekten aus Köln, das aus dem Realisierungswettbewerb für das kommunale Wohnbauprojekt als Gewinner hervorging. Grundlage für die Wettbewerbsplanung ist der städtebauliche Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Studio Schultz Granberg/Kéré Architecture und BBZ Landschaftsarchiteken mit dem daraus entwickelten Bebauungsplan und den Gestaltungsleitlinien.

Klimaschutz hat hohen Stellenwert

Das neue und attraktive Wohnquartier setzt auf viele gemeinschaftliche Aufenthalts- und Aktivitätsbereiche für eine harmonische Nachbarschaft: „Familien sollen sich wohlfühlen und ihren Lebensmittelpunkt hier finden. Dabei hat der Klimaschutz im Quartier einen besonders hohen Stellenwert“, heißt es in der Mitteilung des städtischen Wohnbauunternehmens.

So setze man in Kooperation mit den münsterischen Stadtwerken auf Photovoltaikanlagen, extensive Dachbegrünungen und eine wassersensible Freiraumgestaltung. Das Wassermanagement sorge mit Rückhaltemulden für einen aktiven Grundwasserschutz und diene bei extremen Regenereignissen zudem der Überflutungsvorsorge.

455 Fahrradstellplätze und 81 Pkw-Stellplätze

Zur Förderung der umweltverträglichen Mobilität und zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs wurde eigens für das Quartier ein Mobilitätskonzept entwickelt: Dessen Herzstück ist eine Mobilitätsstation im Zentrum des Areals.

Dort werden Serviceangebote wie Car-Sharing und Bike-Sharing in Kooperation mit Stadtteilauto und einer Fahrradreparaturstation angeboten. E-Ladestationen runden das Angebot der E-Mobilität ab. Insgesamt sollen 455 Fahrradstellplätze und 81 Pkw-Stellplätze gebaut werden.

Das Großprojekt auf dem rund 13 130 Quadratmeter großen Areal sei ohne nennenswerte Verzögerungen durch die Corona-Krisen gekommen. Es habe ein Investitionsvolumen in Höhe von etwa 45 Millionen Euro und sei spürbar von den mittlerweile massiv gestiegenen Baupreisen betroffen, so die Wohn- und Stadtbau.

Gleichwohl betrage die Startmiete für die öffentlich geförderten Wohnungen wie geplant 6,80 Euro pro Quadratmeter.