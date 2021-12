Die große Geschenke-Frage

Münster-Gievenbeck

Im vergangenen Jahr konnte es nur digital stattfinden. In diesem Jahr finden wieder zwei Aufführungen des traditionsreichen Krippenspiels in der evangelischen Lukasgemeinde in Gievenbeck statt. Im Mittelpunkt des eigentlich klassischen Krippenspiels steht die Frage, warum wir eigentlich Geschenke an Weihnachten bekommen.

Von Joel Hunold