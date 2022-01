Alfred Kruk forscht zur Geschichte der Oxford-Kaserne

Münster-Gievenbeck

Es ist nur ein kleines Foto, doch es macht Alfred Kruk sehr glücklich: Über Ebay ist er auf eine Aufnahme der Oxford-Kaserne in Gievenbeck von 1938 gestoßen. Er will so viel über die Kaserne rausfinden, wie möglich und hofft, weitere Fotos zu finden.

Von Annegret Lingemann