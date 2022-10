Domenik Kreuzheck siegt beim Geschicklichkeitsreiten

Der Schützenverein von Gievenbeck hat auch in diesem Jahr zum traditionellen Hubertusreiten eingeladen. Beim großen Geschicklichkeitsreiten siegte am Ende Domenik Kreuzheck.

Am Wochenende war es wieder soweit: Am Samstag trafen sich bereits um 9 Uhr auf dem Hof Wortberg in Nienberge-Häger zehn Reiterinnen und Reiter zum traditionellen Hubertusreiten des Schützenvereins von Gievenbeck.

Nach einem gemeinsamen Frühstück, ausgerichtet vom Oberst Jochen Wernsmann, führte der Ritt von Häger nach Gievenbeck.

Zur Stärkung wurden auf dem Hof Niehaus sowie danach auf dem Hof Eithoff Stationen eingelegt. Das amtierende Königspaar hatte zu einer weiteren Stärkung am Droste-Denkmal am Twerenfeldweg geladen.

Gegen 13.30 Uhr trafen die Reiterinnen und Reiter sowie zahlreiche Fahrradbegleiter auf dem elterlichen Hof des Fuchsmajors Domenik Kreuzheck zum Mittagessen ein.

Geschicklichkeitsreiten vor 65 Gästen

Gegen 14.30 Uhr nach der Einnahme zweier schmackhaften Suppen brach der Tross wieder auf und kurz danach erreichten die Reiterinnen und Reiter ihren Zielpunkt: den Hof Pöppelmann am Ramertsweg.

Hier wurde unter den Augen von rund 65 Gästen ein Geschicklichkeitsreiten abgehalten. Den ersten Platz belegte Domenik Kreuzheck, Zweite wurde Laura Borgmann. Platz drei ging an Claudia Augenstein. Anschließend fand zum Abschluss das Fuchsschwanzreiten statt. Neue Fuchsmajorin wurde Maike Schöppner. Nach Siegerehrung und mit einsetzender Dunkelheit endete der offizielle Teil gegen 19 Uhr.