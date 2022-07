Elke Kleinschmidt kehrt in die Bezirksvertretung West zurück

Nach dem Abschied von Beate Kretzschmar zieht mit Elke Kleinschmidt eine alte Bekannte erneut für die SPD in die Bezirksvertretung Münster-West ein. Sie war in dem Gremium bereits früher für die Sozialdemokraten aktiv.

„Wie geht es weiter nach dem Rückzug unserer Beate Kretzschmar als Vertreterin und Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung West?“ Diese Frage wurde von zahlreichen SPD-Mitgliedern in der jüngsten Sitzung des Ortsvereins Münster-West gestellt. Der Vorstand verkündete daraufhin: Nachfolgerin wird Elke Kleinschmidt, früher bereits langjährige SPD-Vertreterin für Roxel in der Bezirksvertretung West.

Da Elke Kleinschmidt inzwischen in Nienberge wohnt, sieht der Ortsverein laut einer Pressemitteilung in ihrer Person auch eine gute Möglichkeit, in diesem Stadtteil kommunalpolitisch stärker präsent zu sein.

In diesem Zusammenhang hob Ortsvereins-Ehrenvorsitzender Jürgen Siekmann, der seine kommunalpolitische Tätigkeit 1975 als SPD-Fraktionsvorsitzender in der BV West begonnen hatte, die besonderen Verdienste von Beate Kretzschmar hervor: „Beate ist eine Politikerin, die ihre Aufgaben in den 13 Jahren als Bezirksvertreterin mit sehr viel Herzblut und Engagement wahrgenommen hat. Stets ein Ohr für die großen und kleinen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, kümmerte sie sich darum mit einer Vielzahl von Initiativen in der Bezirksvertretung. Als Fraktionsvorsitzende fühlte sie sich nicht nur für Gievenbeck, Sentrup und Nienberge als Gebiet des SPD-Ortsvereins Münster-West, sondern für alle Stadtteile des Bezirks West verantwortlich. Eine Aufgabe, deren Bewältigung sehr viel Fleiß und Zeit erforderte“, unterstrich Jürgen Siekmann. Ihrem großen Engagement gebühre seitens des SPD-Ortsvereins Münster-West großer Dank und Anerkennung.