Fahrradwerkstatt an neuem Standort

Das Integrationsforum Münster ist umgezogen: Der Verein, der unter anderem Fahrräder repariert und an Geflüchtete verleiht, befindet sich nun an der Von-Esmarch-Straße in mehreren Garagen.

Weit mehr als 3000 Fahrräder hat die internationale Fahrradwerkstatt des Integrationsforums Münster in den vergangenen Jahren repariert und danach an Geflüchtete, die in Münster leben, ausgegeben. Nun ist der gemeinnützige Verein, der zuvor im ehemaligen Oxford-Quartier beheimatet war, in neue Räume umgezogen.