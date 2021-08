Feldweg soll ausgebaut werden

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung West möchte den Feldweg zwischen der Kreuzung Wasserweg/Horstmarer Landweg und Legdenweg in Gievenbeck zu einem gemeinsamen Fuß- und Radweg ausbauen. Das teilt die Ortsunion Gievenbeck in einer Pressemitteilung mit. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung, die aller Voraussicht nach im September stattfinden wird, eingebracht werden.

Während des Lockdowns sei deutlich geworden, so Bezirksvertreter Peter Hamann zur Begründung des Antrags, dass dieser Feldweg von Spaziergängern intensiv genutzt werde. Doch gerade wenn es geregnet hat, sei der Weg durch Pfützen und schlammige Abschnitte kaum noch nutzbar.

Weg zum Arbeitsplatz

Dabei ist der Bereich vor der Kreuzung am Horstmarer Landweg aktuell mit groben Schottersteinen ausgelegt, seit das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) dort einen provisorischen Parkplatz geschaffen hat. Auch viele Mitarbeiter und Gäste des BWZ benutzen den – dort geschotterten – Feldweg, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.