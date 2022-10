Flüchtlingen Mobilität ermöglichen

Der Verein I

ntegrationsforum Münster dankt dem Familienunternehmen Weicon für eine Spende vielfältiger werkstatttypischer und praxisnaher Produkte. Darunter wichtige Utensilien wie Kettenöl, Sprühfett, Rostlöser und Bremsenreiniger. Thorsten Krimphove, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Weicon, besuchte die Internationale Fahrradwerkstatt des Integrationsforums an der Von-Esmarch-Straße, um die Spende zu übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass einige unserer Produkte dem Integrationsforum bei seiner tollen Arbeit helfen. Geflüchtete Menschen mit Fahrrädern und auch Fahrkursen zu unterstützen, leistet einen wichtigen Beitrag, um ihnen das Ankommen in Münster zu erleichtern“, wird Krimphove in einer Mitteilung des Integrationsforums zitiert.

„Mit Kettenöl kann man uns glücklich machen“, sagt Jörg Rostek, Co-Sprecher der Integrationsforums. „Ein Dankeschön an Weicon, denn die Fahrräder, die uns gespendet werden, wollen manchmal wieder flott gemacht werden.“ Die in Stand gesetzten Fahrräder würden an Flüchtlinge weitergegeben, um ihnen Mobilität in Münster zu ermöglichen und so den Alltag zu erleichtern.