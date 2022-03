Christine Jürgens fängt neu in der Lukasgemeinde an

Münster-Gievenbeck

Christine Jürgens ist die neue Pfarrerin in der evangelischen Lukasgemeinde in Gievenbeck. Sie will „Kontaktflächen“ mit der Kirche schaffen, um auch jene zu erreichen, die nicht zur regelmäßigen Gemeinde gehören. Einen großen Fokus legt sie aufs Digitale.

Von Joel Hunold