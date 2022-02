Große Kiefer wegen Gehwegschäden gefällt

Am Montagmorgen wurde ein großer Baum an der Hollandtstraße gefällt. Ihre Wurzeln hatten den Gehweg massiv beschädigt, die Stadt will den Gehweg begradigen. Die Stadt selbst hat die Fällung jedoch nicht in Auftrag gegeben.

An der Hollandtstraße, in der Nähe der Kreuzung zur Potstiege, ist am Montagmorgen eine große Kiefer gefällt worden. In mehreren Schritten wurden zunächst die Äste abgeschnitten, daraufhin wurde der Stamm Stück für Stück zerlegt. Die Kiefer musste gefällt werden, damit das Tiefbauamt der Stadt Münster in den kommenden Wochen Arbeiten am Gehweg an der Hollandtstraße durchführen kann. „Der Gehweg weist massive Wurzelschäden auf“, so die Stadt im Vorfeld.