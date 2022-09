Gullys so weit das Auge reicht

Was hat es mit den zahlreichen Gully-Deckeln auf sich, die an der Bentelerstraße vorzufinden sind? Diese Frage beschäftigt die münsterische Internet-Community.

Kuriosität an der Bentelerstraße

Die Bentelerstraße ist durch einen Aufruf bei Instagram für einen kurzen Moment in den Blickpunkt der münsterischen Internet-Community gestoßen. Dort reiht sich ein Gullydeckel an den nächsten.

Für einen kurzen Moment lenkte sich vor einigen Wochen die münsterische Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf die Bentelerstraße in Gievenbeck. Der Grund: Im Abschnitt zwischen den Hausnummern 7 und 25 kommen auf zehn Häuser insgesamt 20 Gully-Deckel.

Mit diesen besitzt jedes Haus zwei – einen für das Abwasser und einen für das Regenwasser, erklärt Anwohner Heinz Krämer. Er wohnt seit Oktober 1977 im Reihenhaus am benachbarten Horstmarer Landweg: „Wir waren die ersten, die hier eingezogen sind. Ein Thema waren die vielen Gully-Deckel allerdings noch nie unter uns Nachbarn.“ Gleiches berichtet drei Häuser weiter Wolf Rüsing, der mit seiner Frau nur drei Monate später in die Bentelerstraße gezogen ist: „Damals war das hier noch der Horstmarer Landweg, wir haben die vielen Gully-Deckel noch nie hinterfragt. Vielmehr ist es doch praktisch, weil so jedes Haus seine eigenen Abflüsse hat.“

Nachgefragt bei der damals zuständigen Firma Reiter erklärt Eduard Reiter: „Das waren damals Vorgaben der Stadt, das jedes Einfamilienhaus seine eigenen Abflüsse und damit auch jeweils zwei Zugänge zu diesen besitzen muss.“ Ungewöhnlich scheinen die vielen Gullys aus der Bentelerstraße also nicht zu sein, kurios sieht es trotzdem aus.