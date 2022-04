Haus Rüschhaus öffnet wieder die Türen

Foto:

Verschiedene Veranstaltungen finden auch in diesem Jahr in Haus Rüschhaus – genauso wie auf Burg Hülshoff – statt. So widmet sich das Center for Literature (CfL) anlässlich des 225. Geburtstags der Dichterin ihrem berühmtesten Text „Die Judenbuche“. Die Performance-Kompanie „dorisdean“ inszeniert die Krimi-Novelle in der Tenne des Rüschhauses. Unter dem Titel „Ich höre Stimmen“ beschwören Miriam Michel, Rasmus Nordholt- Frieling und Patrizia Kubanek Textfragmente herauf. Dabei spielen Videoprojektionen und Toneinspielungen eine Rolle, aber auch das Publikum wird einbezogen: Vorher ausgewählte Teilnehmer werden mit einem Kopfhörer ausgestattet und sprechen Texteinspielungen nach. ,Um Anmeldung unter ticketing@burg-huelshoff.de wird gebeten. Die Premiere findet am 22. April, 18.30 Uhr, in Haus Rüschhaus statt. Am selben Abend gibt es eine weitere Aufführung um 20 Uhr. Wiederaufführungen folgen im Rahmen der „Denkfabrik“ und während des Droste-Festivals, das vom 16. bis 19. Juni stattfinden soll., In der „Denkfabrik“ widmet sich das CfL in diesem Jahr „Fragen nach Normen, deren Grenzen und wie es sich anfühlt, wenn man den allgemein gültigen Normen nicht entspricht“, heißt es in einer Ankündigung. Das dreitägige Programm findet vom 28. bis 30. April (Donnerstag bis Samstag) auf Haus Rüschhaus, Burg Hülshoff, der „Digitalen Burg“ und der Studiobühne der Universität Münster statt. , Das vollständige Veranstaltungsprogramm des CfL ist auf dessen Website einsehbar: https://www.burg-huelshoff.de/