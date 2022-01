Impfaktion für alle am Stein-Gymnasium

Nicht nur Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können sich bei der Impfaktion am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium am 28. Januar (Freitag) Erst-, Zweitimpfen oder Boostern lassen. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten aus dem Stadtteil.

Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium findet am kommenden Freitag eine große Impfaktion für alle Gievenbecker statt.

Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium findet am 28. Januar (Freitag) ab 11 Uhr eine große Impfaktion statt. Nicht nur Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können sich dort Erst-, Zweitimpfen oder Boostern lassen. „Wir öffnen das für alle im Stadtteil“, erzählt Maik Feger, Lehrer am Stein-Gymnasium – egal ob Elternteil, andere Verwandte oder ob man mit dem Gymnasium nichts zu tun hat.

Am kommenden Freitag erhalten die Schüler vormittags ihre Halbjahreszeugnisse, „den Tag wollten wir produktiv nutzen“, so Feger. Bereits im vergangenen Jahr habe es eine Schülerimpfaktion gegeben sowie im Dezember einen Booster-Tag für die Lehrkräfte. „Wir haben eine sehr hohe Booster-Quote beim Personal“, sagt Feger. Bei den Schülern sei man bei der Impfquote am Stein-Gymnasium „ganz gut dabei“, so der Eindruck von Feger mit Blick auf Gespräche mit den Schülern und die Resonanz auf die vergangenen Impfaktionen. Daher sei es überraschend, dass es schon rund 100 Anmeldungen für die Impfaktion gebe.

Gewünschter Impfstoff kann gewählt werden

Laut der Schule ist die Impfaktion in dieser Form einmalig in Münster. Wer sich am kommenden Freitag gerne impfen lassen möchte, muss sich zuvor online anmelden. Das Besondere: „Man kann dort nicht nur die gewünschte Zeit, sondern auch den gewünschten Impfstoff angeben“, so Feger. Genügend Impfstoff sei durch die Ärzte, mit denen man kooperiere, vorhanden. Aktuell seien noch viele Termine vorhanden, weitere würden kontinuierlich freigeschaltet.

Zur Anmeldung: impfung-ms.de/freiherr-vom-stein-gymnasium-impfaktion/