Impfaktion lockt Wohnungslose und Kurzentschlossene an

In den vergangenen beiden Tagen wurden bei zwei mobilen Impfaktionen in Gievenbeck über 100 Leute geimpft. Man sei zufrieden, so die Organisatoren, doch man hätte noch mehr Menschen impfen können. Dabei haben sich einige sehr spontan für die Impfung entschieden.

Claudia Bachem (r.) hat am Donnerstag in der ehemaligen Wartburgschule ihre Booster-Impfung bekommen.

In den vergangenen beiden Tagen wurden laut der Stadt knapp 120 Personen in der ehemaligen Wartburgschule geimpft. Darunter waren laut Christian Brandes vom Arbeiter-Samariter-Bund, dem Betreiber der Wohnungslosenunterkunft, in der die mobile Impfaktion stattfand, mehrere Menschen aus der Wohnungslosenszene. „Viele haben beim ersten Mal Johnson und Johnson bekommen“, erzählt er. Dieser Impfschutz konnte nun aufgefrischt sowie einige Fragen und Probleme, etwa zu verlorenen Impfunterlagen, geklärt werden.

Marek Tesmar, der die mobile Impfaktion organisiert hat, erzählt, er sei zufrieden, „doch wir hätten auch noch mehr impfen können“. 200 Impfdosen standen insgesamt bereit, wobei man spontan erneut so viele hätte besorgen können. Die Mehrheit bei der laut Tesmar wohl letzten mobilen Impfaktion der Stadt in diesem Jahr waren Boosterimpfungen. Drei Erstimpfungen gab es am Donnerstag laut der Stadt. Dabei erzählt Brandes, es habe allgemein mehrere Kurzentschlossene gegeben, die die Schilder vor der Wartburgschule gesehen und sich dann hätten impfen lassen.

Kurzentschlossene lassen sich impfen

Nicht ganz so kurzentschlossen, aber doch recht spontan, hat sich Claudia Bachem aus Gievenbeck am Donnerstag für die Impfung entschieden. „Ich habe bei Antenne Münster gehört, dass es heute in meinem Stadtteil die Impfaktion gibt.“ Nach ihrem Feierabend sei sie daher in die Wartburgschule gefahren. Ihre zweite Impfung sei etwa fünf Monate her, erzählt sie. Doch ihrer Einschätzung nach haben viele den Wunsch, „vor dem Familienfest möglichst viel für den Schutz der anderen machen zu wollen“.