In der Kirche Unterkunft gefunden

Sie sind vor den Raketen geflohen: Nataliya und Konstiantyn Kulchytskyi mit ihren drei Kinder. Seit zwei Wochen sind sie jetzt in Gievenbeck – und überwältigt von der Hilfsbereitschaft vor Ort.

Als russische Raketen auf einem Industriegelände in der Nähe ihres Hauses in der ukrainischen Stadt Lviv einschlugen, entschlossen sich Nataliya und Konstiantyn Kulchytskyi, mit ihren drei Kindern sofort nach Deutschland aufzubrechen. Das hatten sie bereits vor einigen Wochen vorbereitet. Seit 14 Tagen sind sie inzwischen in Münster – und überwältigt von der Hilfsbereitschaft ihrer Gastgeber. Das ist die Adventgemeinde Münster.