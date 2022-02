Jogging-Runde doppelt nutzen

Bachpaten sorgen in Münster dafür, dass kleine Gewässer sauber bleiben. Für einen Teil des Kinderbachs in Gievenbeck hat der Nabu nun einen neuen Bachpaten gefunden. Er kennt den Bereich gut.

Neue Patenschaft für Kinderbach in Gievenbeck

Dr. Thomas Hövelmann (rechts) von der NABU-Naturschutzstation Münsterland freut sich über den neuen Bachpaten am Kinderbach, Dr. Jochen Seebach

Klein, aber oho: Bevor sich der Kinderbach in seinem Bett in Kinderbachtal in Gievenbeck ausruhen darf, hat er schon einiges erlebt. Bei Nienberge entspringend, quetscht er sich unter der Autobahnböschung der A1 hindurch. Dann schlängelt er sich entlang riesiger Möbelhäuser und Ackerflächen und läuft schließlich entlang des Horstmarer Landwegs als Straßengraben. Schlussendlich erweitert er sich zu einem Regenrückhaltebecken – mal als schnurgerader Graben, mal naturnah mäandrierend.

Für genau diesen spannenden Abschnitt des Kinderbachs konnte die Nabu-Naturschutzstation Anfang Februar eine neue Bachpatenschaft vermitteln. Der Diplom-Chemiker Dr. Jochen Seebach übernimmt ab sofort die Verantwortung für den Oberlauf des Kinderbaches. Die entsprechende Patenschaftsurkunde wurde ihm nun durch Dr. Thomas Hövelmann von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland überreicht.

Teil der Joggingstrecke

„Das ist ohnehin teilweise meine Jogging-Strecke, da kann ich automatisch nach dem Rechten sehen“, verbindet der neue Bachpate das Praktische mit dem Nützlichen.

Der nun betreute Abschnitt des Kinderbachs reicht von der Bundesautobahn A 1 bis Haus Kucklenburg am Horstmarer Landweg. Für den sich bachabwärts anschließenden Abschnitt bei Gievenbeck bestehen bereits seit einigen Jahren zwei aktive und engagierte Bachpatenschaften, weitere folgen dann in Kinderhaus.

„ Die neue Bachpatenschaft stellt einen gelungenen Lückenschluss dar. “ Dr. Thomas Hövelmann

„Die neue Bachpatenschaft stellt einen gelungenen Lückenschluss dar“, freut sich Hövelmann über die weitere Unterstützung. „In diesem abwechslungsreichen Abschnitt gibt es sicher viel zu entdecken.“

Zu den Aufgaben der Bachpatenschaften in Münster gehören insbesondere die Kontrolle und Weiterleitung von Auffälligkeiten wie Verschmutzungen im und am Gewässer sowie eine Bestandserfassung von Flora und Fauna im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Dabei erhalten sie Unterstützung von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland, die 2013 das Projekt Bachpatenschaften von der Stadt Münster übernommen hat und seither 40 solcher Patenschaften im gesamten Stadtgebiet betreut.

Mehr zu den verschiedenen Bachpatenschaften in Münster gibt es im Internet unter der Adresse www.nabu-Station.de.