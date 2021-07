Jubiläumswunsch: Neue Mitarbeiter gesucht

Die Tagespflege St. Elisabeth feierte jetzt ihr zehnjähriges Bestehen. In den vergangenen zehn Jahren waren laut einer Pressemitteilung über 200 Gäste in der Versorgung. Gefeiert wurde das Jubiläum mit kulinarischen Besonderheiten und einer Spende von zwei großen Sonnenschirmen. Da alle Gäste und Mitarbeiter geimpft sind, bestand die Möglichkeit, draußen in geselliger Runde auch ohne Mundschutz beisammen zu sitzen.

So gab es viel Abwechslung: eine Festandacht in der hauseigenen Kapelle, ein Rückblick, musikalische Darbietungen mit dem Akkordeon, eine Rikschafahrt, Kugelbahn, Shuffle-Board, Meditation und viele Gespräche. Jeden Tag lag etwas anderes auf dem Grill-Rost. Außerdem gab es frisch zubereitete Salate, die mit Gästen zubereitet wurden.

"Urlaubstag ohne Koffer"

So freuten sich laut Pressemitteilung von St. Elisabeth alle Senioren und Mitarbeiter, dass es die Tagespflege mit dem vielseitigen Angebot und der Versorgung gibt.

Unter dem Motto „ein Urlaubstag ohne Koffer“ kommen alle gerne zum Senioren-Treffen. Alle Senioren und Mitarbeiter hoffen, dass es bald mehr Lockerungen für die Betreuung und die Versorgung geben wird. Weiterhin sind die Corona-Hygieneregeln in den Räumen der Tagespflege streng einzuhalten.

Die Tagespflege würde sich über die Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeiter sowie auch Hauptamtliche freuen. Wer Interesse hat kann sich bei der Pflegedienstleitung Marita Reeker unter 0251/ 87 07 115 melden.