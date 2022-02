Kinder voller Angst und traurige Senioren

Ängstliche Kinder, Jugendliche, die an ihren Eltern hängen, einsame Senioren: Die Corona-Pandemie hat viele Schäden verursacht. Das merken auch die Mitarbeiter der Caritas-Beratung in Gievenbeck. Mögliche Lockerungen sehen sie daher positiv.

In der Beratungsstelle der Caritas in Gievenbeck steten (v.l.) Dorit Kleinen, Bianca Elpers, Susanne Humpohl-Behlert, Heidrun Wellenkötter und Florian Frings für Fragen und Probleme bereit.

Extreme Ängstlichkeit bei Kindern, traurige und einsame ältere Menschen, hoher Druck und große Belastungen innerhalb von Familien – das sind nur einige Auswirkungen der Pandemie, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas-Beratungsstelle in Gievenbeck täglich konfrontiert sind. Fast alle, die aktuell in die Beratungsstelle an der Heinrich-Ebel-Straße kommen oder anrufen, kämpften mit den Auswirkungen der Pandemie, berichtet Beraterin Dorit Kleinen. „Es sind nicht mehr Probleme geworden als früher, aber die Probleme haben sich verlagert“, sagt sie.