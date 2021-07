Kinderarena gibt es wieder nächstens Jahr

Eigentlich ist die Kinderarena im Grünen Finger in Gievenbeck ein fester Sommerferien-Bestandteil in Gievenbeck. Wegen der Pandemie muss das niederschwellige Programm jedoch wieder ausfallen. Doch es gibt einen Ersatz.

im Fachwerk in Gievenbeck findet seit Beginn der Sommerferien eine ganztätige Ferienbetreuung statt (wir berichteten). Einige Gievenbecker haben sich jedoch gewundert, warum die traditionelle Kinderarena des Fachwerks in diesem Jahr nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr erneut nicht stattfindet. „Das hat wieder ausschließlich mit Corona zu tun“, erläutert Fachwerk-Leiter Alfons Egbert. „Wir mussten das zu einem Zeitpunkt entscheiden, als noch nicht so viel wieder möglich war und die Situation noch anders war“, sagt er. Würde man heute erneut vor der Entscheidung stehen, wäre sie wohl anders ausgefallen, so Egbert, doch die Zeit zum umplanen sei nicht mehr da gewesen.

Zur Kinderarena konnten die Kinder bisher kommen und gehen, wann sie wollen. „Zur Ferienbetreuung musste man sich vorher anmelden“, so Egbert. Da man dadurch mehr Kontrolle und Übersicht habe, kann die Ferienbetreuung durchgeführt werden, die Kinderarena aber nicht. Trotz nun zweijähriger Auszeit soll die Kinderarena des Fachwerks im kommenden Jahr, so die Pandemielage es frühzeitig erlaubt, wieder stattfinden.