Kirche wächst auf Kasernengelände

Pfarrer Dirk Dütemeyer spricht von einem „innovativen Projekt in eine lebendige christliche Zukunft“: Die evangelische Lukas-Gemeinde baut in Gievenbeck ein Zentrum, das Zeichen setzen soll.

Ursprünglich – sprich in der Zeit noch vor Corona – war vorgesehen, den Bau bereits in diesem Frühjahr in Angriff zu nehmen. Das klappte nicht. Doch am Freitagnachmittag gab es für die evangelische Lukas-Gemeinde endlich Grund zur Freude: Auf dem neuen, urbanen Oxford-Quartier wurde der symbolische erste Spatenstich für das neue Lukas-Kirchenzentrum vorgenommen. Läuft alles nach Plan, dann soll es Mitte 2023 eröffnet werden.