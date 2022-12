Fünf-Gruppen-Kita: Betrieb soll im Frühjahr 2025 aufgenommen werden

So soll die geplante neue Kita auf dem Oxford-Areal aus Richtung Süden aussehen.

Stimmen die politischen Gremien der Stadt Münster dem Beschlussvorschlag des Amts für Immobilienmanagement zu, dann wird auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne eine Kindertageseinrichtung mit fünf Gruppen gebaut. Läuft alles nach Plan, dann soll mit dem Bau bereits im Sommer kommenden Jahres begonnen und die Kita voraussichtlich im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden. In der Bezirksvertretung Münster-West stieß das Vorhaben am Donnerstagabend bereits auf ungeteilte Zustimmung.