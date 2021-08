Klein-Schmeink auf Wahlkampftour in Münsters Westen

Wahlkampf per Leeze: Maria Klein-Schmeink, Bundestagsabgeordnete und münsterische Direktkandidatin der Grünen, radelt am Freitag (13. August) durch Münsters Westen. Und macht an mehreren Orten Station.

Am kommenden Freitag (13. August) wird die Bundestagsabgeordnete und münsterische Direktkandidatin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, gemeinsam mit Bürgerinitiativen per Rad durch Münsters Westen fahren. „Die Bürgerinitiativen leisten wichtige Arbeit, um auf die Folgen der verfehlten Verkehrsausbauprojekte hinzuweisen. Ich habe sie in meiner parlamentarischen Arbeit immer deutlich unterstützt und will die Anliegen in der kommenden Wahlperiode engagiert weiterverfolgen“, so Klein-Schmeink in einer Pressemitteilung. Folgende Stationen sind bei der Fahrradtour geplant: ein Treffen mit der Bürgerinitiative Roxel (13 Uhr bei Ulrike Averkamp, Dingbängerweg 215), der Besuch des Mehrgenerationenhauses und Mütterzentrums MuM in Gievenbeck (15.15 Uhr, Gescherweg 87), ein Treffen mit der Lärmschutzinitiative Nienberge (16.30 Uhr, Rüschhaus-Autobahnbrücke).