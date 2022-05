Kunstrasenplatz am Fachwerk Gievenbeck gesperrt

Ortsunion mahnt umgehende Alternativen an

Seit Mittwoch ist es ruhig auf dem Kunstrasenplatz am Arnheimweg. Grund dafür ist der schlechte Zustand der Spielfläche. Im Spielbetrieb haben sich laut Auskunft aus dem Sportamt der Stadt mehrere Vereinsfußballer verletzt, und nach einer kurzfristig anberaumten fachkundigen Platzbegehung war eine Sperrung der Anlage unumgänglich.

Ob eine zeitnahe Sanierung der Anlage möglich ist, konnte bisher niemand beantworten. „Das ist richtig bitter für den Vereinssport und für die zahlreichen Freizeitsportler, die diese Sportstätte bis zur Sperrung nahezu täglich ausgiebig genutzt haben“ kommentiert CDU-Kommunalpolitiker Werner Barkmann die Situation.

Bitter für Vereinssport

Dr. Martin Lücke, Ratsherr für Gievenbeck-Süd, ergänzt: „Es müssen umgehend alternative Plätze für den Sport in Gievenbeck freigegeben werden, damit die Spielsaison ordentlich weiterläuft und die vielen Kinder und Jugendlichen bei diesem schönen Wetter im Freien kicken können“.

Jutta Malik, stellvertretende Vorsitzende der Ortsunion Gievenbeck, denkt vor allem an den vereinsungebundenen Sport: „Die jungen Gievenbecker brauchen sofort ein alternatives Sportangebot.“ Aus den Reihen der CDU wurde angeregt, Flächen an den Schulen dafür zu öffnen, damit gerade am Wochenende ausreichend Flächen zur Verfügung stehen.

Dazu passt die bereits beschlossene Ratsvorlage, die das Ziel hat, die Lern-, Erfahrungs- und Aufenthaltsqualität auf den Schulhöfen der Stadt zu verbessern. Das Sportamt der Stadt arbeitet auf Nachfrage mit Hochdruck an einer kurzfristigen Lösung, damit der Kunstrasenplatz am Fachwerk bald wieder benutzt werden kann.