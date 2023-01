„Kurbelbox“ ruft wieder zum Müllsammeln auf

Mitglieder der Müllsammelgruppe „Sauberes Gievenbeck“ des Vereins Kurbelbox waren schon häufig aktiv. Am Samstag soll es wieder losgehen.

Mitglieder der Müllsammelgruppe „Sauberes Gievenbeck“ des Vereins Kurbelbox bei einer früheren Aktion. Am Samstag soll es wieder losgehen..

Wieder einmal trifft sich die offene Müllsammelgruppe „Sauberes Gievenbeck“ des Vereins „Kurbelbox“. Termin ist diesmal der Samstag (28. Januar) um 13.30 Uhr am Buswendeplatz an der Roxeler Straße gegenüber vom Hotel Bakenhof. „Neue Gesichter sind herzlich willkommen“, teilt die Gruppe mit. Handschuhe, Müllsäcke und Müllzangen seien vorhanden.

Hinter dem Verein „Kurbelbox“ steht eine Gruppe aktiver Menschen etwa zwischen 20 und 80 Jahren, quer durch alle Gesellschaftsschichten, Generationen und Glaubensrichtungen, so die „Kurbelbox“ über sich selbst.

Was die Gruppe eint, sei der Gedanke, dass das eigene Wohlbefinden immer auch mit den Mitmenschen zusammenhängt. So wurde unter anderem der Gedanke der Müllsammelaktionen geboren, die bereits mehrfach erfolgreich im Stadtteil durchgeführt wurden.

Gegründet wurde die Initiative „Kurbelbox“ von Mitgliedern der Gruppe „Grüner Weiler“, die 2025 in das Wohnprojekt „Weiler 1 Oxford“ im Oxford-Quartier einziehen wollen. „Dieses Wohnprojekt ist ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, in dem jede Wohnung ein bisschen kleiner sein wird als üblich und es dafür großzügige Gemeinschaftsflächen geben wird“, so die Gruppe über sich selbst.

Bereits mehrfach haben sich Kurbelbox-Mitglieder und Interessierte zu Müllsammelaktionen getroffen, aber auch andere Veranstaltungen standen bereits auf dem Programm, etwa Rundgänge. Ziel sei stets auch der Austausch miteinander und das gegenseitige Kennenlernen.