„Leinen los“ für Gymnasiasten

In Barnegat-Einmast-Jollen machten die Stein-Schüler auf dem Aasee jetzt erste Segel-Erfahrungen.

Es ist eine Premiere am Stein-Gymnasium in Gievenbeck – und die Resonanz ist so groß, dass man eigentlich gleich schon wieder „Leinen los“ für die nächste Aktion rufen möchte: Zusammen mit der Segelschule Overschmidt hatten 18 Stein-Schüler noch vor den Sommerferien die Gelegenheit, mit viel Wind im Rücken den Aasee zu erobern.