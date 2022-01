Lkw touchiert Fahrrad im Kreisverkehr

Unfall im Kreisverkehr: Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen in einem Kreisverkehr das Fahrrad eines 20-Jährigen touchiert. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Front des Lkw.

Unfall am Gievenbecker Weg

Bei einem Unfall am Gievenbecker Weg wurde ein 20-jähriger Radfahrer verletzt.

Am Dienstagmorgen ist es am Gievenbecker Weg zu einem Unfall zwischen einem 42-jährigen Lkw-Fahrer und einem 20-jährigen Radfahrer aus Münster gekommen. Der Lkw-Fahrer wollte laut Mitteilung der Polizei aus dem Kreisverkehr aus Richtung Austermannstraße kommend in die Busso-Peus-Straße herauszufahren.

Dabei touchierte er den Radfahrer, der die Straße überqueren wollte. Der 20-Jährige sah den Lkw noch heranfahren, versuchte ihm auszuweichen, kollidierte mit der Front und fiel zu Boden.

Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus. Er wurde nach Angaben der Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt.