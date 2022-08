Markus Paletta übernimmt den Grundlagenbereich

Der 1. FC Gievenbeck sieht sich durch den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Oberliga Westfalen oder durch die Besetzung aller Leistungsbereich-Mannschaften in den überkreislichen Ligen sehr gefestigt. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Auch die Meldung von knapp 25 Jugendteams im Gesamtverein stimme die Verantwortlichen sehr zufrieden. Der Verein sei sich darüber hinaus der eigenen Verantwortung bewusst, ein sportliches Angebot im wachsenden Stadtteil Gievenbeck für jede und jeden zu schaffen – unabhängig von Geschlecht, Alter und Leistungsstand.

Einstieg in die Welt des Fußballs

Zu den bestehenden Leistungsbereich- Teams der U12 bis zur U19 und den Aufbaubereich- Mannschaften von der D4 zur A3 kommen noch die vielen Grundlagen-Teams – diese sollen den jüngsten Kindern einen tollen Einstieg in die Welt des Fußballs.

Um den hohen Anforderungen in diesem Segment gerecht zu werden und sich stetig professionalisieren zu können, freut sich der Verein, mit Markus Paletta einen neuen verantwortlichen Leiter Grundlagenbereich zu installieren, der die Rolle von Eike Jörg übernehmen wird.

Der 39-Jährige gebürtige Ruhrgebietler kennt dabei den FCG ziemlich genau: Paletta zog 2005 zum Studium der Geoinformatik nach Münster und wechselte 2007 in die 3. Herrenmannschaft. Nach einem kurzen Abstecher Richtung Saxonia Münster kehrte Paletta 2013 als Spielertrainer in die „Dritte“ zurück und ist seit 2020 Trainer im Grundlagenbereich: „Damals habe ich angefangen, da mein Sohn unbedingt Fußball spielen wollte, es aber keine U7 beim FCG gab“, erinnert sich der in der Softwareentwicklung arbeitende neue Leiter für den Grundlagenbereich. Paletta bot dem Verein seine Unterstützung an: „Ich halte das Engagement für die Kinder als extrem sinnstiftend und möchte mich in der ersten Zeit auf die Basics konzentrieren. Damit meine ich zum einen, dass ich die Arbeit unseres tollen Teams an Trainern im Grundlagenbereich unterstützen möchte“, ist Paletta wichtig daran zu erinnern, dass es sich ausschließlich um ehrenamtlich tätige Menschen handelt.

„Extrem sinnstiftend“

„Zum anderen möchte ich Eltern eine Anlaufstelle bieten. Es gibt viele berechtigte Fragen und Bedarf an Informationen – die Eltern sollen sich informiert, abgeholt und involviert fühlen“, so der 39-Jährige.

Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers sieht in Markus Paletta derweil einen super Fachmann in Organisation und Planung, der viel Herzblut und eine hohe Begeisterung mitbringe. „Er hat ehrgeizige Ziele und Visionen und passt daher perfekt zu unseren Werten. Für diesen Bereich ist Markus ein echter Hauptgewinn“, so Wielers.

Teamgefühl im Sport

Paletta will „den Grundlagenbereich ordentlich und in dem Maße vertreten, wie er es verdient hat“. Es seien die Grundlagen, die Basis, die im Verein geschaffen würden, heißt es weiter. „Die Kinder lernen erstmals das Teamgefühl im Sport kennen, und Eltern lernen erstmals kennen, was es für sie bedeutet, ein Kind im Verein zu haben. Nicht zuletzt in sportlicher Hinsicht finden wir hier auch Talente von morgen, denen bei entsprechender Förderung auch einmal der höherklassige Fußball ermöglicht wird“, sagt Markus Paletta. „Guten Gefühls kann ich sagen, dass ich hier in der kurzen Zeit seit meiner Amtsaufnahme nur Positives erfahren habe.“