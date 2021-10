Mehr Sicherheit durch abgesenkten Bordstein

Am Rüschhausweg / Ecke Ahausweg soll die Bordsteinkante abgesenkt werden. Das fordert die CDU.

An dieser Stelle soll der Bordstein abgesenkt werden.

Auch kleine Dinge können mitunter große Freude bereiten. Deshalb verwundert es nicht, dass sich die CDU in der Bezirksvertretung West per Antrag an die Verwaltung dafür ausgesprochen hat, auf dem Rüschhausweg / Ecke Ahausweg die Bordsteinkante abzusenken.

Auf dem Rüschhausweg solle gegenüber vom Fußweg, der aus der Grünanlage am Gievenbach kommt, die Bordsteinhöhe so gestaltet werden, dass die dortige Fahrbahn mit Rollstühlen, Rollatoren, Kinderwagen und -rädern schnell und sicher überquert werden kann, meinen die Christdemokraten.

Begründet wird die Forderung damit, dass viele Senioren, Rollifahrer, Eltern mit Kinderwagen und Kinder auf Laufrädern die Bordsteinabsenkung am Ahausweg nutzen, um zur Bushaltestelle oder in den Ahausweg zu gelangen.

„Da man sich beim Überqueren der Fahrbahn vor allem auf den Verkehr des Rüschhauswegs konzen­triert, ist es schon zu Beinahe-Unfällen am Ahausweg gekommen. Dies soll durch die Bordsteinabsenkung gegenüber dem Fußweg aus der Grünanlage vermieden werden“, erläutert die CDU.