MuM bereitet sich auf Umzug vor

Das MuM zieht um – allerdings erst in einem Jahr. Dann nämlich soll der Neubau des Mehrgenerationenhaus- und Mütterzentrums am Gescherweg fertig sein. Dennoch laufen schon die Vorbereitungen für den Umzug.

Wer auf die große, matschige Fläche neben dem Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum (MuM) am Gescherweg blickt, aus der über 40 kleine und größere Baumstumpfe herausragen, kann sich schwer vorstellen, dass dort in einem Jahr ein neues, mehrstöckiges Gebäude stehen soll – und zwar bezugsbereit. Denn im Januar 2023 steht der Umzug des MuM in den benachbarten Neubau an. So lautet zumindest der aktuelle Plan. „Erst war Oktober 2022 angepeilt, aber die Wohn- und Stadtbau hat uns vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass es Januar wird“, berichtet Yvonne Plöger vom Vorstand des MuM.