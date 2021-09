MuM fährt Angebot wieder hoch

Normalerweise ist das Mütterzentrum und Mehrgenerationenhaus (MuM) in Gievenbeck ein belebter Ort. In den vergangenen anderthalb Jahren war es pandemiebedingt teilweise deutlich ruhiger. Doch mittlerweile füllen sich die Räumlichkeiten am Gescherweg wieder. „An guten, sonnigen Tagen kommen Nachmittags quasi fast so viele Leute wie früher“, erzählt Karen Paterson, pädagogische Leiterin des MuM. Nachdem lange Zeit viele Veranstaltungen ausfallen oder nur eingeschränkt oder digital stattfinden konnten, fährt das Begegnungshaus nun auch das Angebot vor Ort wieder voll hoch. „Durch die 3G-Regel sind wir wieder sehr offen. Unsere Besucher sagen auch, dass sie sich dadurch viel sicherer fühlen“, erzählt Sozialpädagogin Daniela Mones.

So findet etwa montags, mittwochs und freitags jeweils um 10.30 Uhr wieder das Singen mit den Kleinen statt, bei dem Kinderlieder gesungen werden. Im Oktober starten Babymassagekurse, wenn auch in kleinerer Runde als sonst.

Auch die Bewegungsangebote nachmittags finden nun wieder vollumfänglich statt, ebenso wie der Mittagstisch 50+.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Zudem gibt es einige neue Projekte und Highlights im MuM. In einem Digitalisierungsprojekt können Interessierte den Umgang mit Tablets lernen. 15 Geräte konnte das Team durch finanzielle Unterstützung der Wohlfahrtspflege anschaffen. Ebenfalls angelaufen ist ein Nachhaltigkeitsprojekt. „Wir merken, wie groß die Nachfrage nach Themen wie gesunder und nachhaltiger Ernährung ist“, sagt Paterson. Konkret besteht das Projekt zum Beispiel aus Besuchen des Wochenmarkts oder der Milchtankstelle im Stadtteil, oft wird danach zusammen gekocht.

Das Bällebad ist neu im MuM. Foto: MuM

Seit einigen Wochen neu – und seitdem schon eines der Highlights im MuM – ist zudem ein Bällebad, in welchem sich Kinder austoben können. „Die Kinder springen rein und haben einfach Spaß“, so Mones.