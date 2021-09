Musikalischer Geburtstagsgruß zum 50-jährigen Bestehen

Münster-Gievenbeck

50 Jahre Kita St. Michael I - in der vergangenen Woche ging es hoch her in der Einrichtung. Musikalische Höhepunkt und Abschluss: Fast 100 Kinder, Eltern und auch Großeltern waren gekommen, um sich das musikalische Erlebnis mit Jörg Sollbach nicht entgehen zu lassen.

Siegmund Natschke