Nächste offene Impfaktion an Gievenbecker Gymnasium

Münster-Gievenbeck

Am Freitag findet die nächste offene Impfaktion am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Gievenbeck statt. Die letzte Aktion Ende Januar war aus Sicht der Schule ein großer Erfolg. Nun soll unter anderem die Gelegenheit zur Zweitimpfung sein.

Von Joel Hunold