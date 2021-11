Neuer Orden ist eine runde Sache

Neustart nach Corona-Zwangspause in Gievenbeck: Die KG Soffie hat alle organisatorischen Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit so gut wie abgeschlossen. Anno 2022 soll es wieder närrisch rundgehen.

Corona machte auch den Narren der KG Soffie von Gievenbeck in der vergangenen Session einen dicken Strich durch die Rechnung. Die beliebten Veranstaltungen mussten ersatzlos ausfallen, und selbst an einen Rosenmontagszug in Münster war nicht zu denken. Jetzt wagt die Gesellschaft unter ihrem Präsidenten Christian Hestert den jecken Neustart in Gievenbeck und hat alle organisatorischen Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit so gut wie abgeschlossen.