Nutzungsmix für die alte Wartburgschule

Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex der ehemaligen Wartburg-Hauptschule an der Von-Esmarch-Straße soll Mittelpunkt eines attraktiven Wohnquartiers werden. Neben einem Lidl-Markt sieht das Konzept eine Bäckerei mit Café sowie 29 neue Wohnungen vor. Zusätzlich werden die Betreuungskapazitäten für Vorschulkinder in Münsters Westen deutlich ausgebaut: Acht Kita-Gruppen und eine neue Großtagespflegestelle ergänzen den bunten Nutzungsmix auf der rund 1,2 Hektar großen Fläche, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die bestehenden Gebäude werden grundlegend saniert und behutsam baulich ergänzt. Ein neuer Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans sollen jetzt die planungsrechtlichen Grundlagen für das Projekt schaffen.

Konzept wurde umfassend weiterentwickelt

Der Entwurf zur Wiederbelebung des ehemaligen Schulstandortes ist das Ergebnis eines von der Stadt Münster durchgeführten Investorenauswahlverfahrens, aus dem der Beitrag des Teams „Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG / htarchitektur“ Ende 2018 als Sieger hervorging. Das Konzept wurde zwischenzeitlich umfassend weiterentwickelt und in einen Bebauungsplan-Entwurf übersetzt.

Der Bebauungsplan-Entwurf sowie die zugehörige 95. Änderung des Flächennutzungsplans mit den Begründungen sowie die umweltbezogenen Gutachten und Unterlagen liegen ab Montag (15. November) bis einschließlich 15. Dezember (Mittwoch) öffentlich aus. Die Entwürfe können im Kundenzentrum des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33, eingesehen werden (Montag bis Mittwoch: 8 bis 16 Uhr, Donnerstag: 8 bis 18 Uhr, Freitag: 8 bis 13 Uhr). Aus Gründen des Infektionsschutzes wird um eine Terminabsprache unter 0251/4926195 gebeten.

Die Planunterlagen stehen während der Auslegungsfrist auch im Stadtportal zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung Stellungnahmen zur Planung abzugeben. Möglich ist dies beispielsweise über das Online-Formular im Stadtportal, per E-Mail oder per Post.