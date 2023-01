Polizeipräsidentin wohnt in Gievenbeck

„Gievenbeck ist für mich Heimat“, sagt Alexandra Dorndorf. Münsters Polizeipräsidentin legt damit ein klares persönliches Bekenntnis zu dem Stadtteil ab, in dem sie bereits seit 2005 wohnt: „Dort fühle ich mich nicht nur sehr wohl, sondern auch sicher.“

In ihrem Vortrag beim Neujahrsempfang der CDU Gievenbeck, zu dem die Ortsunion am Sonntag ins Fachwerk eingeladen hatte, spannte sie den Bogen aber zugleich über Münster insgesamt. Die Nachbarschaft in den Stadtteilen funktioniere. Das trage zur Sicherheit im persönlichen Umfeld bei. Sie habe viele Menschen kennengelernt, die sich für die Gemeinschaft engagierten. Das „große Kompliment“ der Polizeipräsidentin an die Stadt Münster nahmen die Teilnehmer des Empfangs, darunter der Bundestagsabgeordnete Dr. Stefan Nacke, mit viel Beifall entgegen.

Sicherheit – zentraler Wertebegriff für die Demokratie

Alexandra Dorndorf skizzierte das Thema „Gemeinsam mit Sicherheit in die Zukunft“ zunächst an einigen Beispielen aus der in weiten Bereichen sehr unsicheren, globalen Lage. „Wir werden durch Krisen verunsichert, deshalb suchen wir Sicherheit“. Sicherheit sei ein zentraler Werte-Begriff für die Demokratie. Sicherheit erfordere Miteinander und Zusammenarbeit. Gerade in unsicheren Zeiten rückten die Sicherheitspartner – darunter Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte – enger zusammen, besonders auch in den Kommunen.

Als Polizeipräsidentin betonte Alexandra Dorndorf, dass die Polizei mit Unsicherheit umgehen könne, was ebenso für die anderen Institutionen gelte, die sich für Sicherheit einsetzen. „Wir können Teamwork“, betonte die Referentin. Sie sensibilisierte ihre Zuhörerschaft dafür, Zuversicht und Mut zu zeigen und zu verbreiten und dabei – als Beispiel – auch der Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften entgegenzutreten.

Großes Lob für Bezirksbeamten

Mit Blick auf ihren Stadtteil betonte die Polizeipräsidentin, dass es natürlich auch in Gievenbeck Fälle von Einbruch, Diebstahl oder Sachbeschädigung gebe, die den Einsatz der Polizei erforderten. Zu den Einsätzen gehörten aber auch die Schulwegsicherung, Objektschutz und medizinische Notfälle. Großes Lob sprach die Polizeipräsidentin dem anwesenden Bezirksdienstbeamten André Pieroth aus, der seit 2007 in Gievenbeck unterwegs ist und „vor Ort“ – ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen in anderen Stadtteilen – dazu beitrage, dass sich die Bevölkerung sicher fühlen könne.

Dorndorf verbindet damit die Botschaft: „Wenn wir uns auf das Miteinander besinnen, dann haben wir die Fähigkeit, auch in unsicheren Zeiten sicher in die Zukunft zu schauen.“

Beim Neujahrsempfang ehrte der Vorstand der Ortsunion langjährige Mitglieder mit einer Urkunde und einem Buchgeschenk für 50-jährige Mitgliedschaft: Rudi Völlering, Heinz Meyer, Ida Bischoff-Everding in Abwesenheit sowie Friedel Wernsmann, der die Auszeichnung persönlich entgegennahm.