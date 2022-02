Priester-Praktikant aus Nigeria

Schon als Kind wollte er Priester werden, erzählt der aus Nigeria stammende Stephen Okwor . „Ich wollte Gott dienen und den Menschen dienen“, sagt er und betont, er habe gespürt, „dass meine Seele das braucht“. Nach dem Studium und der Weihe in seiner Heimat war er jahrelang in Italien in der Nähe von Perugia tätig. Seit einigen Monaten ist der heute 44-jährige Priester in Deutschland aktiv – und absolviert bis Juli ein Pastoralpraktikum in der Pfarrei Überwasser-Liebfrauen.

