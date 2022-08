Gibt es erst 2024 eine Ersatzbrücke?

Ist seit etlichen Monaten gesperrt und wird von vielen Bürgern auf dem Weg zu Fuß oder per Rad zwischen Roxel und Gievenbeck vermisst: die hölzerne Aa-Brücke Ramertsweg / Bredeheide.

Es zeichnete sich in den vergangenen Wochen aufgrund von kritischen Stimmen aus Bürgerschaft und Politik schon ab und war deshalb auch in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Münster-West am Donnerstagabend ein länger diskutiertes Thema: Die Sperrung der maroden Aa-Brücke Ramertsweg / Bredeheide erhitzt die Gemüter, zumal es danach aussieht, als solle sie Radfahrern und Fußgängern über einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen.