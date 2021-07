Ritter und mysteriöse Morde

Ritter, Morde und die Entdeckung der fünf Sinne. Die Kinder, die an der Ferienbetreuung des Fachwerks in Gievenbeck teilnehmen, erleben ein abwechslungsreiches Programm. Die Betreuer vom Fachwerk haben zudem eine interessante Entdeckung gemacht.

Ritter und Ritterinnen in strahlenden Rüstungen, die Suche nach einem mysteriösen Mörder und die Entdeckung der fünf Sinne – im Fachwerk in Gievenbeck ist in den ersten drei Ferienwochen einiges los. 30 Kinder im Grundschulalter verbringen dort ganztägig ihre Ferien, wobei manche Kinder die ganzen drei Wochen da sind, andere ein oder zwei Wochen, wie Lisa Schrichten-El Hajjar vom Fachwerk berichtet.