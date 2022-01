Matthias Schäpermeier tauscht Fahrrad gegen Wohnmobil

Matthias Schäpermeier (v.l.) übergibt nach 32 Jahren als Fahrradhändler in Gievenbeck sein Geschäft Ende Januar an Roland und Tatjana

32 Jahre – so lange verkauft und repariert Matthias Schäpermeier schon Fahrräder in Gievenbeck in seinem Geschäft 2-Rad Schäpermeier. 2013 zog er an den Rüschhausweg, in die ehemalige Schleckerfiliale. Davor war er lange an der Von-Esmarch-Straße, Ecke Schreiberstraße. Doch Ende Januar ist Schluss. „Ich bin jetzt über 60 und trete in den Vorruhestand“, sagt Schäpermeier.

Die langen Jahre in Gievenbeck hat er genossen. „Es ist ein guter Standort hier“, sagt er. „Es hat keine wirtschaftlichen Grüne, dass ich schließe. Da ist alles gut.“ Zwar sei der Winter traditionell keine Fahrradzeit und der Verkauf laufe nur schleppend. Aber: „In Münster gibt es viele, die mit dem Fahrrad das ganze Jahr über zur Arbeit fahren.“ Es fehlten die Spontankäufe, doch in der Werkstatt sei auch in diesen Tagen gut zu tun.

Gievenbecker übernehmen Fahrradladen

Dennoch verspürt Schäpermeier nach all den Jahren, dass er kürzer treten sollte. „Ich gehe mit einem weinenden Auge“, sagt er. Bei einigen seiner Kunden habe sich bereits herumgesprochen, dass er aufhöre. „Es gibt Kunden, die ich seit 32 Jahren betreue.“ Manche kämen mit einer Flasche Wein in den Laden, um sich für die ganze Zeit zu bedanken.

„Ich bin froh, dass meine Kunden einen Ansprechpartner hier behalten“, sagt er. Denn einen Fahrradladen wird es auch in Zukunft am Rüschhausweg geben. Roland und Tatjana Kainz, die nur wenige hundert Meter entfernt am Toppheideweg seit knapp 17 Jahren einen Fahrradladen betreiben, werden das Geschäft Schäpermeiers im Stadtteilzentrum übernehmen.

„ Unser Geschäft ist wesentlich kleiner. Wir arbeiten dort mit vier Leuten auf kleinstem Raum. “ Roland Kainz

„Unser Geschäft ist wesentlich kleiner. Wir arbeiten dort mit vier Leuten auf kleinstem Raum“, sagt Roland Kainz. Man habe schon länger vorgehabt, sich zu vergrößern. Als man gehört habe, dass Matthias Schäpermeier sein Geschäft abgeben will, habe man die Chance ergriffen.

Viel wolle man am Laden nicht verändern, „es sieht ja noch alles sehr gut aus“, so Tatjana Kainz. Davor plane man jedoch, eine öffentliche E-Bike-Ladesäule zu errichten. Allgemein möchten sich die Kainz besonders auf E-Bikes fokussieren, „da liegt die Zukunft“, so Tatjana Kainz.

Den Laden am Toppheideweg wolle man behalten, allerdings nicht als Verkaufsgeschäft, sondern als Werkstatt. Die Neueröffnung am Rüschhausweg ist für den 26. Februar (Samstag) geplant.

Vom Fahrrad ab ins Wohnmobil

Während die Kainz bald alle Hände voll zu tun haben werden, zwei Fahrradläden in Gievenbeck zu managen, hat Matthias Schäpermeier am Ende des Monats deutlich mehr Zeit zur Verfügung. „Konkrete Pläne habe ich noch nicht“, erzählt er. Seine Familie besitze ein Wohnmobil, „wir wollen auf jeden Fall viel reisen. Und zwischendurch Radfahren“, sagt er lachend.