Bislang stieg das Event stets am Gievenbecker Fachwerk. Doch nun finden Interessierte die Gievenbecker Apfelernte an einem anderen Platz. Doch ansonsten bleibt es beim bewährten Rezept.

Ortswechsel: Die mittlerweile traditionelle Gievenbecker Apfelernte findet in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen am 26. September (Sonntag) am La Vie (Dieckmannstraße) statt. Bislang waren die Gäste stets am Fachwerk am Arnheimweg willkommen. Doch auch am neuen Standort versprechen sich die Organisatoren einen regen Zulauf – sowohl von den „Kunden“ als auch von denjenigen, die neugierig sind.

Die Gievenbecker Apfelernte ist laut einer Pressemitteilung des Fachwerks am Arnheimweg eine Initiative einer Gievenbecker Imkerin, dem Fachwerk, dem La Vie, der Kreisgruppe des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes und des Amts für Grünflächen und Umweltschutz der Stadt Münster. Es dreht sich alles um den Apfel. Eine mobile Saftpresse presst wie in den Jahren zuvor zuvor zwischen 9 und 12 Uhr Äpfel in Mengen ab 15 Kilogramm. Dafür ist eine Anmeldung unter www.obst-auf-raedern.de erforderlich.

Mengen zwischen 15 und 50 Kilo werden zu einem Pressvorgang (50 Kilogramm) zusammengefasst. Ausgegeben wird „gemischter Saft“. Ab 50 Kilo erhält jede „Äpfel-Lieferant“ Saft der eigenen Äpfel. Kleine Mengen bis 15 Kilo (circa ein Kartoffelkorb) werden von 13 bis 17 Uhr gepresst. Dafür gibt es jeweils einen Karton mit fünf gemischten Litern (nicht eigenem) Apfelsaft.

Für das Pressen entstehen Kosten in Höhe von fünf Euro pro fünf Liter. Die Gievenbecker Landfrauen bieten Kuchen und Kaffee an. „Alle Gäste werden gebeten, die Informationen zum Coroana-Pandemie zu beachten“, heißt es in der Pressemitteilung des Fachwerks weiter.