Schäden an Längsträgern und Pfeilern

Kein Durchkommen: Wer als Radfahrer oder Fußgänger zwischen Gievenbeck und Roxel die kleine Brücke über die Aa nutzen will, der muss voraussichtlich bis in Sommer hinein darauf verzichten.

Die Stadt Münster hat nach Abschluss der Sonderprüfungen Ende vergangener Woche auch die Brücke Bredeheide/Ramertsweg über die Münstersche Aa zwischen Gievenbeck und Roxel gesperrt. Mancher Radfahrer und so mancher Fußgänger mussten aus diesem Grund in den vergangenen Tagen schon Umwege in Kauf nehmen.

„Es wurden Schäden an den Längsträgern des Haupttragwerkes und an den Pfeilern festgestellt, so dass eine weitere Nutzung ausgeschlossen ist“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Münster. Die Brücke entspreche in Alter, Baustoff und Konstruktionsart den bereits gesperrten Brücken im Osten der Stadt, so dass die Sperrung voraussichtlich auch in diesem Fall während des Sommers andauern müsse.

„Erst nach Vorlage der Ergebnisse der Brücken-Sonderprüfung können der Schadensumfang bewertet und mögliche Handlungsoptionen entwickelt werden“, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter. Diese gibt eine Umleitungsempfehlung, die über die Roxeler Straße und den Rüschhausweg führt und mit einem durchgängigen Radweg eine verkehrssichere Alternative darstellen soll. Die Umleitungsbeschilderung werde zeitnah aufgestellt, verspricht die Stadt.