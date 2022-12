Schmucke Blumen für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr verkauft Annemone Conrad wieder ihre selbstgemalten Jahreskalender. Der Erlös geht an das Sozialzentrum in Mamonowo, in der Nähe der russischen Stadt Kaliningrad (ehemals Königsberg). Dieses Jahr ging der Verkauf etwas später los als sonst, da die Gievenbeckerin sich erst vergewissern musste, dass das Geld trotz des Russland-Ukraine-Krieges sicher ankommt. Diesbezüglich ist mittlerweile alles geklärt.

Bereits seit 1999 malt Annemone Conrad, die als junges Mädchen selber mit ihrer Familie aus Ostpreußen geflohen ist, für den guten Zweck. „Ich habe in einer ostpreußischen Zeitung gelesen, dass in der Umgebung von Königsberg Kinder in einem Haus für Straßenkinder aufgenommen wurden, die mit neun Jahren noch nie eine warme Mahlzeit gegessen haben“, erzählt sie. „Da dachte ich: ‚Mensch, du malst doch sowieso, vielleicht kannst du damit etwas dagegen tun‘. Und dann habe ich diese Idee mit dem Kalender gehabt.“

Aus dem Haus für Straßenkinder ist mittlerweile, unter anderem durch ihre Kalender-Einnahmen, das Sozialzentrum geworden, an das sie nach wie vor jedes Jahr das Geld spendet. Dort bekommen Kinder aus sozial sehr schwachen Familien ein Zuhause, Essen, Trinken, Kleidung und ärztliche Versorgung. Das Sozialzentrum versucht, auch die Familien selber durch materielle Hilfe sowie emotionalen Halt zu unterstützen.

Einen Unterschied zu den vergangenen Jahren gibt es beim Kalender für 2023 allerdings: In diesem finden sich ausschließlich Blumen-Malereien und nicht wie gewohnt Blumen und Landschaften.

„Mein Vorname ist Annemone, eigentlich ist damit schon ganz klar, dass ich gerne Blumen male“, scherzt die 85-Jährige. Außerdem lassen sich Blumen besonders gut mit ihrer Lieblings-Maltechnik, dem Aquarell, verbinden. „Aquarell und Blumen, das passt so schön“, findet sie. „Es gibt, denke ich, keine andere Technik, die die Zartheit der Blume so herausbringt, wie das Aquarell.“

Malen ist für Annemone Conrad dabei mehr als ein Hobby. Sie bezeichnet es als ihr persönliches Lebensglück und ihre Passion. „Ich konnte gar nicht anders, ich habe über Jahre nur gemalt“, erzählt sie. „Und ich habe nicht nur viel gemalt, sondern einfach unendlich gerne und mit Leidenschaft. Deswegen höre ich auch immer wieder, dass von meinen Bildern diese Freude ausgeht, die ich selbst beim Malen empfunden habe“. Umso mehr freut es sie, dass sie mit ihrer Leidenschaft auch noch das Sozialzentrum unterstützen kann – und so zwei Herzensangelegenheiten miteinander verknüpft.

Den Kalender kann man für 17 Euro in der Bücherei St. Michael und im Altenheim St. Elisabeth in Gievenbeck kaufen. Annemone Conrad freut sich auch über direkte Bestellungen bei ihr:

0251 / 86 29 74.