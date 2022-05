"Theaterzauber“: Schnick, Schnack und Lenchen geben sich die Ehre

Der „Theaterzauber“ im Fachwerk Gievenbeck findet wieder statt. Dem Nachwuchs wird dabei an vier Tagen spannendes und lustiges Kindertheater geboten.

Es ist wieder so weit: Das Fachwerk Gievenbeck präsentiert zusammen mit dem Theater Don Kidschote und dem Theater Tritrop den „10. Theaterzauber in Gievenbeck“. Geboten wird dabei spannendes und lustiges Kindertheater in einem extra atmosphärisch eingerichteten Theatertraum.

Am Montag und Dienstag (9. / 10. Juni) werden sich ganze Jahrgänge der Gievenbecker Grundschulen zu Fuß auf den Weg machen, um das Fachwerk zu besuchen. Das Theater „Don Kidschote – Next Generation“ führt dann bei jeweils zwei Vorstellungen das Stück „Schnick und Schnack auf der Suche nach dem Glück“ auf.

Unterschiedliche Figuren auf dem Weg ins Leben

Bei Schnick und Schnack handelt es sich um zwei unterschiedliche Figuren auf dem Weg ins Leben. Neugierig, humorvoll und sympathisch, auch misstrauisch und streitbar, aber letztendlich immer versöhnlich. „Mit einfachsten Mitteln tauchen sie ab in eine aufregende, fantasievolle und vor allen Dingen erkenntnisreiche Suche nach dem Glück. Kann man Glück sehen? Kann man Glück kaufen? Kann man Glück zaubern? Wo kann man Glück finden? Ist Glück für immer? Fragen über Fragen!“, heißt es in einer Mitteilung zu den Aufführungen.

Zauberei, Witz, viel Musik und Bewegung

Gezeigt wird eine abenteuerliche Geschichte mit Zauberei, Witz, viel Musik und Bewegung über das Suchen im Nirgendwo und Finden im Herzen. Und alles immer im direktem interaktiven Austausch mit dem jungen Publikum.

Am Mittwoch und Donnerstag (11. / 12 Juni) werden bei insgesamt drei Vorstellungen etliche Kita-Kinder zudem das Stück „Lenchens Geheimnis“ nach dem Kinderbuch von Michael Ende gespielt vom Theater Tritrop im Fachwerk ansehen.

Dessen Hauptfigur Lenchen geht es eigentlich ganz gut, außer dass ihre Eltern ihr einfach nicht gehorchen wollen. Immer muss sie das machen, was sie wollen, und umgekehrt funktioniert es nicht. Sie sucht Rat bei Fee Franziska Fragezeichen, die ihr ein verzaubertes Zuckerstück gibt, dass ihre Eltern bei jedem Nein um die Hälfte schrumpfen lässt. Lenchen ist begeistert. Endlich ist alles erlaubt, und die Eltern schlafen im Puppenbett. Das bringt verrückte Abenteuer aber auch Gefahren mit sich. Doch wie lange geht das gut?

Organisatorin Lisa Schrichten freut sich sehr auf den Theaterzauber: Zahlreiche Mädchen und Jungen werden in den kommenden Tagen nicht nur tolles Kindertheater vor Ort erleben sondern bei der Gelegenheit natürlich auch das Fachwerk kennenlernen.