Seit 20 Jahren gut bei Stimme

Sein 20-jähriges Bestehen feierte jetzt der Chor „bon tempo“ der Westfälischen Schule für Musik unter Leitung von Dr. Gudrun Koch. Die mehr als 40 Sängerinnen und Sänger trafen sich anlässlich des Jubiläums zu einem gemeinsamen Essen, bei dem auch das Singen nicht zu kurz kam.

Im Jahr 2002 hatten einige Gievenbeckerinnen, deren Kinder damals bei Dr. Koch die musikalische Früherziehung besuchten, den Wunsch nach einem konfessionslosen Chor im Stadtteil geäußert. Kurz darauf fanden sich zu einer ersten Probe 20 Interessierte ein. „Ich hatte damals noch nie einen Chor geleitet. Deshalb waren die ersten Proben für uns alle Neuland, und der Ausgang und Fortbestand ungewiss“, erzählt Dr. Gudrun Koch.

Doch schnell stellte sich heraus, dass Chor und Chorleiterin hervorragend zusammenpassten und in Gievenbeck eine Institution schufen, die bis dahin gefehlt hatte. Bereits wenige Monate nach der Gründung fand das erste Konzert des neuen Chors im Lukas-Zentrum statt. Die Sängerinnen und Sänger kamen inzwischen nicht mehr nur aus Gievenbeck, sondern zunehmend aus dem gesamten Stadtgebiet. 2005 erfolgte die Umbenennung des Chors von „Gemischter Chor Gievenbeck“ in „bon tempo“. „Dieser Name ‚bon tempo‘ ist durchaus zweideutig zu verstehen“, erklärt Dr. Gudrun Koch. „Er bedeutet so viel wie ‚im richtigen Tempo sein‘, gleichzeitig aber auch ‚eine gute Zeit miteinander haben‘.“

Gründungsmitglied Ulrike Müller ergänzt: „Und die haben wir seit 20 Jahren. Das gemeinsame Singen hat uns alle zusammengebracht, viele Freundschaften sind dadurch entstanden.“ Dazu tragen sicherlich auch die jährlichen Chorwochenenden in Lingen, das traditionelle Maisingen oder andere gemeinsame Feiern bei.

Inzwischen fanden 63 Konzerte statt. Gesungen wird dabei alles quer durch die Chorliteratur: Modernes wie „Gabriella‘s Song“ oder die „Bohemian Rhapsody“ von Queen genauso wie klassische Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn oder Johann Sebastian Bach. Auch geistliche Literatur steht auf dem Plan.

Derzeit probt der Chor für die „gaudete“-Weihnachtskonzerte, immer montags von 20 bis 21.30 Uhr, inzwischen aber im Lukas-Zentrum. Weitere Sänger sind willkommen.

Fragen beantwortet Dr. Gudrun Koch (

02 51/ 66 47 88).

Nächste Konzerte: am 10. Dezember, 17 Uhr (Adventskirche, Coerdestraße 56) und am 11. Dezember, 17 Uhr (St. Josef-Kirche).