Spaß an der Bewegung vermittelt

„Gute Laune“ stand in der Einladung unter den Dingen, die mitgebracht werden sollten, um am Sportfest des TSC Münster-Gievenbeck in der Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums teilnehmen zu können. Kein Problem, denn gute Laune gab es reichlich. Dafür sorgten Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren und ihre Eltern sowie auch einige Großeltern, die der Einladung zum „TSC-Sommersportfest“ folgten – insgesamt etwa 150 kleine und große Sportinteressierte.

Für den Sommer war es beim „Sommersportfest“, das in Zusammenarbeit mit der Kita Oxford durchgeführt wurde, noch zu früh, dafür wurde aber durchaus ein bisschen geschwitzt: Bei den sportlichen Bewegungsabläufen, bei denen Freude und das Erleben von persönlichen Erfolgen im Vordergrund stehen. So steht es in Informationen der Sportjugend im Stadtsportbund Münster zum „Kibaz“.

An der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung orientiert

Das ist die Abkürzung für Kinderbewegungsabzeichen und richtet sich an drei- bis sechsjährige Jungen und Mädchen. Die Kinder absolvieren – so wie bei der Veranstaltung des TSC – ohne zeitliche Vorgaben zehn Stationen in einem Bewegungsparcours, der sich an der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung orientiert, zum Beispiel an Motorik und Wahrnehmung.

Auf einer Laufkarte wird jede Station vermerkt, anschließend gibt es ein Abzeichen und eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme. „Das Kibaz ist so konzipiert, dass jedes Kind das Abzeichen schafft und kein Scheitern erleben muss,“ heißt es dazu in den Informationen des Stadtsportbunds.

Eltern unterstützen den Nachwuchs

Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund: „Wir wollen Kinder an sportliche Betätigung heranführen,“ sagt Gerold Kleinschmidt, der hauptamtliche Leiter des Sportvereins. Auch die größeren Jungen und Mädchen sollten sich beim „kleinen Spiel- und Sportfest“, so bezeichnete Kleinschmidt die Veranstaltung, bewegen – und die Eltern unterstützten den Nachwuchs.

Dafür sorgten zehn Übungsleiter und bereits bei den Vorbereitungen auch Jana Seidlitz, Vivian Wittkamp und Abdullah Düzgün. Die Jugendlichen absolvieren beim TSC ihren einjährigen Bundesfreiwilligendienst und machten aus dem Sportfest im Rahmen ihrer Arbeit ein Projekt.